Incendio nell’azienda che ricicla plastica. Il Comune vicino: "Tenere le finestre chiuse"

Un incendio è scoppiato poco dopo le 6 a Villanova di Cepagatti, nello stabilimento Isolbit, azienda specializzata nel recupero e riciclaggio di materiali plastici

La colonna di fumo ha raggiunto l'autostrada A14 e si sta propagando anche ai comuni vicini. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, "si è messo in contatto con i vigili del fuoco, i quali hanno allertato l'Arta e, al momento e in attesa di eventuali e ulteriori disposizioni, raccomanda di tenere chiuse le finestre e, in via preventiva, di non consumare per oggi colture del proprio orto, come lattughe a foglia larga", raccomanda l'amministrazione comunale in una nota.

"Sul luogo del rogo - riferisce l'Ansa - hanno operato per diverse ore, e sono ancora sul posto per lo spegnimento di alcuni focolai e per la bonifica dell'area interessata dalle fiamme, diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara e dei Distaccamenti di Alanno e Pescara Aeroporto. Non ci sono stati fortunatamente feriti. L'intervento immediato ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente. Si lavora per capire le cause dell'incendio".

In aggiornamento