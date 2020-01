Cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nel fiume Fino

Mistero sulle sponde del fiume Fino in territorio di Collecorvino. Sulla riva, in località "Caparrone", è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di composizione.

È stata una residente della zona che stava passeggiando con i propri cani a trovarlo in una zona impervia. Il pessimo stato del corpo ne rende impossibile, almeno al momento, l'identificazione e l'individuazione del sesso (anche perché mancano delle parti).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri; presente anche il sindaco Antonio Zaffiri. Tale stato di decomposizione fa presupporre un decesso avvenuto a diversi mesi fa. Possibile che nella zona sia arrivato trasportato dal corso d'acqua. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia dalla quale si spera di trovare altri elementi utili. Intanto, sono stati avviati accertamenti sulle persone scomparse di recente da zone nelle quali scorre il fiume.