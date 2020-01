Vastese, il 2020 inizia col botto. Festa biancorossa nel derby più atteso: 2-0 al Chieti

La Vastese regala ai suoi tifosi la soddisfazione più bella dopo oltre metà stagione. Il 2020 inizia col botto.

Dal neutro di Ortona, i ragazzi allenati da Marco Amelia tornano dopo aver messo in tasca i 3 punti conquistati contro il Chieti, allenato dall'ex difensore e trainer biancorosso Pino Di Meo, nella partita più attesa dalla tifoseria. Per la prima volta, i supporters della squadra del presidente Bolami non seguono in trasferta i loro beniamini. Lo fanno per protesta. Solo 50 biglietti per il derby. Troppo pochi. Tant'è che, alla vigilia del match, un gruppo di ultras si è ritrovato nella tribuna dello stadio Aragona di Vasto e ha inneggiato alla squadra, manifestando tutto il proprio disappunto in uno striscione: "O tutti o nessuno. Trasferte libere".

Primo tempo combattuto, ma con poche occasioni.

L'occasione per rompere l'equilibrio è della Vastese su calcio piazzato. Punizione di Bardini, palla che si stampa sulla traversa. È il 33'.

Allo scadere l'azione del possibile 0-2 passa tra i piedi dei due Esposito, Francesco e Vittorio. Il diagonale di Vittorio è fuori di un soffio. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia in discesa per i biancorossi, che passano in vantaggio dopo due giri di lancette. A spianare la strada è un erroraccio dell'estremo neroverde Bruno: punizione di Pizzutelli da una trentina di metri. La palla sembra innocua, ma il portiere non la trattiene: 0-1.

Al 10' gli ospiti potrebbero raddoppiare, ma Dos Santos spara alto. Al 13' al 34' prima Camara, poi Bacigalupo vanno vicini al pari.

Ma il match si chiude al 42'. Il raddoppio siglato da Palumbo mette la parola fine al confronto. Vincere il derby più importante può rappresentare, per la Vastese, la svolta pronosticata da Amelia quando, proprio in vista del match col Chieti, ha annunciato "un girone di ritorno da protagonisti". Domenica prossima all'Aragona arriva il Giulianova. Altro confronto che ricorda i tempi della serie C.

Le formazioni - CHIETI: Bruno, Fantauzzi, Di Cillo (dal 14' st Brattelli), Meola, Chiochia, Brugaletta, Sarritzu, Favo (dal 14 st Energe), Sivilla, Camara (dal 14' st Bacigalupo), Traini. A disp.: Andreaj, Ricci, Milizia, Franchi, Di Renzo, Palmisano. All. Di Meo

VASTESE: Bardini, Di Filipo, Dos Santos (dal 12' st Palumbo), Pizzutelli (dal 20' st Alonzi), Esposito F., Marianelli, Montanaro, Cardinale, Cacciotti, Bardini F., Esposito V. (dal 39' Cavuoti). A disp.: Di Rienzo, Valerio, Ruzzi, Cavuoti, Zinni, Ravanelli, Altobelli. All.: Amelia.

Arbitro: Castellone di Napoli. Assistenti: Becherini di Terni e Landoni di Milano.

Note: ammoniti Brugaletta, Marianelli.