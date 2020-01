Cadavere rinvenuto nel fiume potrebbe essere di un 83enne scomparso da Bisenti

Il cadavere rinvenuto ieri nel fiume Fino in territorio di Collecorvino (Pescara) [LEGGI] potrebbe aver percorso vari chilometri trascinato dalla corrente. In base ai primi accertamenti effettuati dal medico legale, il cadavere in avanzato stato di decomposizione potrebbe appartenere a un anziano di 83 anni scomparso nei mesi scorsi a Bisenti (Teramo).

Il fiume scorre nel territorio del paese del Teramano a circa 15 chilometri a monte di Collercorvino. Le caratteristiche fisiche corrisponderebbero a quelle dell'anziano anche se saranno necessari ulteriori accertamenti (il magistrato di turno ha disposto l'autopsia) per averne la certezza.