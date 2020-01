Emergenze idriche, Marsilio convoca il vertice: domani a Pescara per trovare una soluzione

Si farà il tavolo sulle emergenze idriche in provincia di Chieti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, convoca parlamentari eletti in Abruzzo, consiglieri regionali, sindaci e vertici della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione). Lo fa in una lettera datata 8 gennaio.

"In riferimento alla richiesta di incontro pervenuta, in data 30 dicembre, da parte di alcuni sindaci del territorio chietino", si legge nella missiva, "vi invito a partecipare a un tavolo di confronto, presso la Sala della Giunta della Regione Abruzzo, in piazza Unione a Pescara, venerdì 10 gennaio, alle ore 15".

"Esprimo soddisfazione per la convocazione del tavolo tecnico", commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna. "Era una richiesta avanzata insieme agli altri sindaci per affrontare, insieme ai rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, una soluzione a un problema che sta creando forti disagi ai cittadini".