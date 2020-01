Niko Romito è lo "Chef europeo dell’anno": riceverà il premio al Madrid Fusión 2020

Niko Romito è lo chef europeo dell'anno. Ad assegnare il prestigioso riconoscimento allo chef abruzzese del ristorante Reale di Castel di Sangro sono gli organizzatori del Madrid Fusión, congresso internazionale dedicato alla cucina, giunto alla 18ª edizione, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio nella capitale spagnola.

Con le 3 stelle Michelin conquistate in soli sette anni Romito "è noto per essere il re dell'essenziale scommettendo su una cucina pura e assoluta la cui chiave è l’equilibrio gustativo", si legge nella motivazione del premio. La star italiana della cucina riceverà il premio il prossimo 14 gennaio da Santiago Alfonso, vicepresidente marketing e comunicazione di Cosentino, partner di Madrid Fusión.

"Ringrazio Madrid Fusión per questo prestigioso riconoscimento - ha scritto lo chef abruzzese in un post su Instagram - che premia i valori fondanti della mia cucina. Il primo regalo di compleanno per i 20 anni del Reale".