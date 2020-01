Acqua, servono 25 milioni per scongiurare le emergenze. La Sasi farà i lavori più urgenti

Servono 25 milioni per risolvere le emergenze idriche in provincia di Chieti. In particolare quelle del Vastese, dove dalle tubature disastrate si disperde il 70% dell'acqua. Ma i 25 milioni non ci sono. Per questo, le strade da seguire sono due. La prima fare di necessità virtù: i lavori più urgenti saranno eseguiti in economia dalla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 87 comuni del Chietino. La seconda passa per i parlamentari abruzzesi: lavorare nei palazzi romani per reperire fondi. Sono queste le decisioni prese oggi pomeriggio nel vertice sul problema acqua, convocato a Pescara a Pescara dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Seduti attorno al tavolo della Giunta, si sono confrontati i parlamentari Luciano D'Alfonso e Carmela Grippa, il governatore Marsilio, il vice presidente della Regione e delegato al Sistema idrico, Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Giovanni Legnini e Manuele Marcovecchio, diversi sindaci (tra cui i primi cittadini di Vasto, San Salvo, Ortona, Atessa, Guardiagrele, Gissi e Furci, Francesco Menna, Tiziana Magnacca, Leo Castiglione, Giulio Borrelli, Simone Dal Pozzo, Agostino Chieffo e Angelo Marchione), il presidente dell'Ersi (entte regionale per il sistema idrico), Nunzio Merolli.

