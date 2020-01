Riaprire l’A14 ai tir, il 13 la decisione. Marsilio: "Pronti a bloccare i tir"

Il tratto abruzzese dell'A14 sarà riaperto a breve al traffico dei mezzi pesanti, se saranno confermati i dati positivi sul viadotto Cerrano.

Bisognerà attendere il 13 gennaio per sapere se i tir potranno tornare sull'autostrada, alleggerendo il traffico sulla statale 16. Al Ministero delle Infrastrutture è attesa per lunedì la relazione di Autostrade per l'Italia spa sulla messa in sicurezza del ponte che si trova in territorio di Silvi Marina.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha lanciato l'ultimatum: "Se non si trova una soluzione, saremo anche pronti a bloccare l'ingresso dei tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà".

Gli ha risposto con una lettera la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, precisando che, "attraverso il confronto con il concessionario Autostrade per l'Italia, è stato tempestivamente individuato un piano di verifiche inerenti la funzionalità delle infrastrutture coinvolte", in cui "il concessionario ha commissionato a istituti e a professionisti esterni degli accertamenti su elementi strutturali e una modellazione dei fenomeni franosi insistenti in corrispondenza del viadotto Cerrano". De Micheli aggiunge che "sono inoltre allo studio ipotesi di caratterizzazione dei lavori di sostituzione delle barriere laterali sulla A14 con un minore ingombro, in modo da consentire l'impiego di più corsie di transito".