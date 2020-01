Castaldi: "All’Abruzzo 20 milioni di euro per togliere l’amianto da scuole e ospedali"

"Sono stati assegnati 20 milioni di euro all'Abruzzo, per la rimozione dell'amianto dalle nostre scuole e dai nostri ospedali". Lo annuncia il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi.

Il governo ha stanziato complessivamente 385 milioni per tutto il territorio nazionale, al fine di far fronte ad un'emergenza dimenticata che riguarda ben 2.400 scuole e 250 ospedali. Ora tocca a chi governa l'Abruzzo (e le altre Regioni) attivarsi immediatamente, avviando il prima possibile i progetti e i lavori per la rimozione di questo materiale assassino. Faccio i miei complimenti al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per essere intervenuto in modo così concreto su un problema di cui purtroppo si parla troppo poco, ma che rappresenta un rischio reale per molti cittadini".