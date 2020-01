Concorso Asl: 1016 gli ammessi, l’11 febbraio la prova scritta a Rimini

Sono 1.016 gli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per 30 posti da infermiere bandito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

"I risultati della prova di preselezione – spiega l'azienda sanitaria – svoltasi lo scorso 8 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, sono stati pubblicati sul sito internet www.asl2abruzzo.it nella sezione “Avvisi e concorsi” (lnx.asl2abruzzo.it/b) con la sola indicazione del codice associato a ciascun candidato, in modo che ciascuno possa conoscere il proprio punteggio. Chi avesse smarrito il codice e/o la password può richiederli inviando tramite casella PEC personale un'email a concorsi@pec.asl2abruzzo.it, allegando copia di un documento di identità".

La data della prova scritta, già indicata dalla commissione esaminatrice per il prossimo 11 febbraio 2020 al Palacongressi di Rimini in via della Fiera 23, sarà pubblicata e dunque formalizzata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale dei concorsi. A Pesaro erano stati 4.438 i partecipanti alla preselezione, a fronte delle 7.821 domande pervenute. Due le sessioni, una al mattino e l’altra al pomeriggio, a ciascuna delle quali hanno partecipato lo stesso numero di candidati: 2.219.