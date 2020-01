Traffico internazionale di stupefacenti in 5 Paesi, 2 arresti a San Salvo

Un traffico internazionale di droga in cinque Paesi europei. Lo ha sgominato la polizia di Bari nell'ambito di un'inchiesta ad ampio raggio coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese e condotta dagli agenti della squadra mobile e del Commissariato di Trani.

Le indagini si sono concentrate sul vertice di un'associazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti in Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Albania. Arresti e perquisizioni dalle prime ore di stamani in tutti e cinque i Paesi. In Italia l'organizzazione era ramificata in Puglia, Abruzzo, Molise e Campania. In Abruzzo i provvedimenti restrittivi riguardano due persone di San Salvo.

In corso a Bari la conferenza stampa in cui vengono resi noti i particolari dell'operazione.

In aggiornamento