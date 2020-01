L’allarme della Cgil: "Barriere sull’A14, autotrasportatori in ginocchio. Aspi faccia presto"

Le barriere sul tratto abruzzese dell'A14 stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori. La Cgil Abruzzo lancia l'allarme: "Autostrade per l'Iralia deve impegnarsi subito con le istituzioni e con i cittadini a definire la tempistica che dovrà rispettare per consentire entro una data certa e definita la circolazione del traffico dei mezzi pesanti" sul viadotto Cerrano, sotto sequestro da dicembre con divieto di circolazione per i tir pesanti più di 35 quintali.

"Aspi faccia in fretta tutto ciò che viene chiesto alla società, a partire dall'implementazione del piano di gestione temporale delle emergenze e da tutti gli adempimenti richiesti dal gip del tribunale di Avellino, allo scopo di arrivare ad una rapida riapertura ai mezzi pesanti del viadotto Cerrano lungo la A14", perché la limitazione del traffico pesante sta mettendo "in ginocchio interi territori ed economie locali".