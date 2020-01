Stagione balneare 2020: la Capitaneria di porto di Ortona incontra sindaci e operatori turistici

Si è svolto nella giornata odierna, nella sede della Capitaneria di porto di Ortona, un incontro con i sindaci e i rappresentanti dei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, degli operatori balneari e di alcune società di salvamento e cooperative di servizi.

L’incontro è servito a condividere l’attivazione di comuni linee d’azione per dar modo all’utenza di fruire in totale sicurezza di costa ed arenili nel corso della stagione balneare.

Le tematiche trattate nel corso dell’incontro hanno riguardato diversi aspetti tra cui la gestione e la fruibilità delle aree demaniali marittime, il servizio di salvamento e la collaborazione tra Capitaneria e Polizia Locale nelle attività di vigilanza e controllo.

È stata individuata una base comune per una convergenza di intenti tra le amministrazioni comunali e i rappresentanti degli operatori del settore turistico, finalizzata alla pianificazione condivisa del servizio di salvamento. Al fine di definire le misure più opportune per assicurare la fruizione in sicurezza della costa, verranno attivati diversi tavoli tecnici, coordinati dalla Capitaneria di porto, a cui parteciperanno i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni intervenute.

Il Comandante della Capitaneria di Porto ortonese, Cosmo Forte, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del ruolo degli addetti al salvamento, auspicando un loro impiego anche sui diversi tratti di arenile libero.