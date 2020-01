Leburn Maddox live a Chieti

Domani 9 gennaio appuntamento con la grande musica allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo: torna dal vivo, dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno, Leburn Maddox (inizio ore 22.30).

La carriera di Leburn Maddox inizia negli anni ‘70. Chitarrista con alle spalle collaborazioni con James Brown, Marvin Gaye, Albert Collins, Patty La Belle, Lionel Richie e George Clinton, in qualità di membro del JCB, Leburn ha condiviso i palchi con artisti di fama mondiale come Chaka Khan, Patti La Belle, Lionel Richie, Bill Withers, Kool & the Gang, Mother’s Finest, Gil Scott-Heron, Cameo, L.T.D., Rose Royce, Tavares, Chic, KC & The Sunshine Band e Larry Graham & Graham Central Station.

Leburn è stato inoltre sul palco con John Lee Hooker.

Dopo due anni di spettacoli in Asia (’95-’97) con il cantante, autore e produttore californiano Bruce Parker, Leburn è emigrato nel Regno Unito dove ha continuato ad entusiasmare il pubblico con i suoi spettacoli. Ha suonato ancora con Debbie Harry e Blondie, Chaka Khan, Marcus Malone, Lightnin’ Willie, Giles Hedley & The Aviators e The Hamsters.

Leburn ha anche avuto il piacere di fare musica con altri grandi personaggi come Verdine White (Earth Wind & Fire), Jeff Healey, Jimmy Castor, Jonny Greenwood, Joss Stone, Alex De Grassi, Jonathan Joseph, James Vargas, Myron Dove, Jimmy DeGrasso, Wally Ingram, Kaya Pryor, Jondi Mac, Oli Brown e molti altri.

Leburn Maddox è in tour Italia e Svizzera e Francia con il sassofonista abruzzese Alberto Grossi, Jacopo Coretti alla batteria, e Paolo "Pee Wee" Durante al basso. Con la stessa formazione si esibirà allo Stammtisch Tavern.

Appuntamento dunque domani 9 gennaio allo Stammtisch Tavern per toccare con mano la grandezza di un musicista unico.

Leburn Maddox live @ Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

9 gennaio 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)