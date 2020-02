Ricostruzione post-sisma del Centro Italia, Conte nomina Legnini commissario straordinario

È Giovanni Legnini il commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha scelto l'ex vice presidente del Csm e attuale consigliere regionale per coordinare gli interventi necessari.

“Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende e della complessità dei problemi da affrontare, con l’urgenza e la risolutezza che i cittadini e i sindaci da tempo richiedono alle istituzioni": sono queste le prime parole di Legnini dopo la nomina.



"Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione del Centro Italia assuma la velocità necessaria per consentire alle comunità di

risollevarsi e lo farò con lo spirito di doverosa e massima collaborazione con il Governo e il Parlamento, con i presidenti delle Regioni e i sindaci, con la struttura commissariale e i rappresentanti dei cittadini, dei professionisti e delle imprese".