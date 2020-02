Marsilio incontra i sindaci: "Emergenza Coronavirus, coordinare attività per gestione uniforme"

"Abbiamo incontrato i sindaci per coordinare le attività per la gestione di questa emergenza in maniera uniforme per evitare che ci siano interpretazioni singolari o particolari su come si affronta l’emergenza". E' il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a fare il punto dopo la riunione tenutasi a palazzo Silone, a L'Aquila, con il comitato ristretto dei sindaci, per affrontare le questioni sull'emergenza Coronavirus.

All'incontro hanno preso parte i direttori delle Asl e i rappresentanti delle Prefetture, alla presenza degli assessori Nicoletta Verì, Guido Quintino Liris ed Emanuele Imprudente per valutare gli atti, i poteri e le comunicazioni da mettere in campo.

Ieri Marsilio ha partecipato alla riunione in videoconferenza del Governo con tutte le Regioni italiane per condividere uno schema di ordinanza che vada ad "uniformare i comportamenti delle regioni fuori dall’area del contagio da Coronavirus, le cosiddette Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus e tra queste rientra l’Abruzzo. Si sta definendo una serie di misure per fare in modo che non ci siano difformità sul territorio".

Il presidente della Regione ha ricordato che "occorre tenere alta la vigilanza e, nello stesso tempo, comunicare e informare la popolazione sulle buone pratiche da seguire gestendo questa emergenza in maniera sicura ed unitaria con tutti gli enti locali coinvolti. Non c’è alcuna disposizione di chiusura delle scuole" come invece era stato paventato da fake news diffuse ieri.

Era presente anche il vicesindaco di Vasto, Giuseppe Forte, che ha ribadito come "resta valido l'appello rivolto all'intera comunità cittadina: non dare credito a notizie prive di fondamento, capaci solo di generare confusione e, quindi, di alimentare la paura. Scuole, edifici pubblici ed attività produttive resteranno, pertanto, regolarmente aperti. Comunicheremo costantemente con la cittadinanza attraverso i canali istituzionali".