Covid-19, primo caso in Abruzzo: confermata la positività dell’uomo ricoverato a Teramo

"Il secondo test eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al Covid 19 del paziente brianzolo arrivato in villeggiatura a Roseto degli Abruzzi. L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. Al momento, dunque, in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso". A darne notizia, in serata, è il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Già il primo test, eseguito nell'ospedale di Pescara, aveva dato esito positivo.

"Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degli Abruzzi insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nella loro abitazione di villeggiatura - spiega il servizio comunicazione delal Regione Abruzzo -. Al presentarsi dei sintomi della malattia, ieri è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che, eseguito a Pescara, è risultato appunto positivo". In serata la conferma arrivata da Roma. I suoi familiari sono stati messi in isolamento.

