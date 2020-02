Auto contromano sull’Asse attrezzato: incidente, tre feriti

Contromano sull'Asse attrezzato Chieti-Pescara provoca un incidente.

Ha rischiato di avere conseguenze ben più serie l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi a Pescara, dove un automobilista ha imboccato in senso vietato la rampa che collega piazza della Marina con il raccordo autostradale. La sua auto si è scontrata con un'altra macchina proveniente dal giusto senso di marcia. Nell'impatto, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto polizia stradale e ambulanze di 118 e Misericordia, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.