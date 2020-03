In Abruzzo altre sette persone positive al coronavirus, tra loro quattro medici

Salgono a 24 i casi di pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo. Gli ultimi 7 casi sono stati confermati dalle analisi eseguite durante la notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Tutti i nuovi contagiati si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Tra questi ci sono anche 4 medici: due erano in servizio all'ospedale di Penne (qui si era registrato un caso nei scorsi giorni), uno all'ospedale di Pescara e uno al punto di primo intervento del presidio di Pescina (attualmente chiuso per la sanificazione dei locali).

Positivi al coronavirus sono poi due familiari dell'uomo deceduto a Ortona la scorsa settimana e risultato positivo dalle analisi fatte dopo il decesso e un uomo entrato in contatto con un altro paziente positivo dell'Aquila.