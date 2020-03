Ordinanza di Marsilio: comunicazione online per chi Ã¨ rientrato in Abruzzo

Il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 contenente "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

Tra le disposizioni previste c'è lo stop alle prestazioni sanitarie ambulatoriali non urgenti, come già annunciato nel pomeriggio dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì [LEGGI].

Si dispone poi "di integrare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020 [LEGGI], prevedendo per il cittadino la possibilità di segnalare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate anche in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi- zona-rossa, fermo restando l’obbligo di segnalare al medico la propria condizione in caso di insorgenza di sintomi;

di precisare che, anche in caso di segnalazione già effettuata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, ai sensi della precitata Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’8 marzo 2020, al fine di integrare i dati già forniti, il cittadino è invitato a comunicare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi- zona-rossa".