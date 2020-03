"Rafforziamo la terapia intensiva": blogger e pagine social abruzzesi lanciano la raccolta fondi

In meno di una giornata ha già raccolto diverse migliaia di euro (alle 19.30, ora in cui scriviamo) la raccolta fondi ideata e sostenuta da "pagine social e blogger abruzzesi che hanno deciso di unire le loro community per dare un aiuto concreto alle strutture sanitarie abruzzesi al fine di fronteggiare l’emergenza". Un'iniziativa che mira a fare fronte comune per l'emergenza Coronavirus dando un contributo concreto.

È stata infatti lanciata "una campagna di raccolta fondi che mira al goal (simbolico) di 100.000 € che verranno distribuiti in parti uguali alle ASL provinciali. La donazione sarà destinata alle terapie intensive dei complessi ospedalieri abruzzesi data la necessità di implementare i reparti maggiormente interessati dall'emergenza".

Da tutta la Regione hanno risposto presente e, da diverse ore, è iniziata la diffusione dell'iniziativa che vede "tutto l'Abruzzo unito per una buona causa".

Sulla pagina Si scrive Abruzzo, si legge:, che ha diramato il comunicato ufficiale, spiegano anche che "Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant’Angelo, ha accettato di buon grado l’iniziativa partita dai social tanto da impegnarsi a sottoporre all'attenzione del presidente della regione Marco Marsilio, per garantire che i fondi arrivino alle ASL di competenza".

Gli attori promotori di questa campagna sono:

Si Scrive Abruzzo

L’Abruzzese Fuorisede

Sparagn e Cumbarisc

Do You Speak L’Abbruzzese

Alessio Dandi - Città Sant’angelo (PE)

Cesidio Rocchi - Avezzano (AQ)

Laura Manfredi - Teramo (TE)

Giorgia di Basilio - Teramo (TE)

Anastasia Massone - Vasto (CH)

Ilaria Scalera - Chieti (CH)

Giulio Tolli - Montesilvano (PE)

Federica Bevilacqua - Pescara (PE)

Gino Bucci - Martinsicuro (TE)

