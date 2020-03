In streaming la messa della domenica celebrata dall’arcivescovo Bruno Forte

Domani sarà la prima domenica senza la celebrazione della messa in chiesa. In questa settimana, con l'entrata in vigore dei Dpcm del presidente Conte, i sacerdoti, che possono celebrare privatamente la messa, si sono organizzati per la trasmissione delle funzioni liturigiche utilizzando il web.

Nella terza domenica di Quaresima, domani 15 marzo, alle ore 11 sarà trasmessa in streaming sui canali di Misericordia Tv [Youtube > CLICCA QUI e Facebook > CLICCA QUI] la messa celebrata da monsignor Bruno Forte nella cappella dell'Arcivescovado a Chieti.

Domani mattina, alle 10, saranno trasmesse in diretta streaming anche le messe di Santa Maria Maggiore a Vasto e della Comunità Salesiana di Vasto.

Le parrocchie che trasmetteranno le messe sul web possono segnalarlo a redazione@zonalocale.it