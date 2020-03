Monsignor Forte: "Affetto, stima e gratitudine agli operatori sanitari"

"In questo momento, dobbiamo sentire vicino il Signore, dalla parte dei sani, dei malati e dalla parte di quegli operatori sanitari a cui va tutto il nostro affetto, la nostra stima, la nostra gratitudine". Lo ha detto l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, nell'omelia della messa di stamani, trasmessa in diretta streaming a causa delle disposizioni restrittive per contenere il diffondersi del Covid-19.

"Nei momenti di grande prova, come quello che stiamo vivendo nel nostro Paese e nel mondo a causa del coronavirus, dobbiamo intercedere verso il Signore come ha fatto Mosè e dobbiamo chiedere a lui che ci dia il bastone che, toccando la roccia, faccia scaturire l'acqua viva, cioè ci dia la salvezza".