Riorganizzazione anti Covid-19. Asl: "Stop ai ricoveri negli ospedali di Atessa e Ortona"

"Da domani, lunedì alle ore 20, non potranno più essere fatti ricoveri di pazienti in Area medica presso gli ospedali di Ortona e Atessa".

Lo comunica la Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

"Il provvedimento è scattato a seguito delle misure straordinarie di riorganizzazione adottate dalla Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti per fare fronte all'emergenza Coronavirus. Il blocco dei ricoveri si rende necessario per consentire il trasferimento da Atessa a Ortona di pazienti, attività e personale della Riabilitazione e Lungodegenza, mentre i degenti dimissibili saranno rinviati al proprio domicilio. Le operazioni di trasferimento avranno inizio martedì 17 per concludersi nella giornata successiva. Com'è noto, nel piano di interventi previsto dalla Asl a Ortona saranno accentrati i pazienti di area medica no Covid, mentre Atessa sarà Covid Hospital per pazienti non critici".