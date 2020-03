La Regione Abruzzo acquista un milione di mascherine

Il governatore abruzzese Marco Marsilio annuncia l'acquisto di un milione di mascherine FFP3 e FFP2 che saranno distribuite agli operatori sanitari e agli altri lavoratori a rischio professionale per garantirne la sicurezza personale. Dall'inizio dell'emergenza numerose sono le segnalazioni dell'assenza dei dispositivi di protezione nei presidi sanitari.

A stipulare il contratto per la consegna è stato il servizio di Emergenza della Protezione civile "su incarico della quale, la centrale di committenza dell'Aric, è riuscita a ottenere, a uno dei migliori prezzi di mercato, una fornitura imponente nonostante le difficoltà di reperimento e l'aumento dei prezzi per le contingenze emergenziali".

"La merce – spiega la Regione – dovrebbe essere disponibile in tempi molto brevi, salvo problematiche dovute al trasporto. La prima tranche, di 700mila mascherine, sarà infatti consegnata il prossimo 26 marzo e nei giorni successivi verrà completata la fornitura".

"Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie all'Aric, in un momento in cui è forte il rischio di trovarsi di fronte a possibili truffe e a prezzi fuori mercato, vista l'imponente richiesta – dice Marsilio – Obiettivo del servizio di Emergenza della Protezione civile è quello di garantire a chi opera nel settore della sanità e in altri settori strategici della Regione la massima sicurezza durante lo svolgimento del lavoro".