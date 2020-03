Marsilio: "Altri 5 comuni da stasera sono zona rossa". Pronti a fare ospedale da campo

Altre cinque zone rosse in Abruzzo: sono i comuni di Civitella Casalnova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano. L'ordinanza che vieta di entrare e uscire da questi cinque paesi della provincia di Pescara è stata firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha reso noto il provvedimento nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Il governatore ha anche annunciato che un carico di dispositivi di protezione individuale è atteso dalla Russia. L'aereo da Mosca atterrerà stasera a Milano nella speranza che domani possa arrivare in Abruzzo. Oltre che a Pescara e all'Istituto zooprofilattico di Teramo, i tamponi verranno eseguiti anche nei laboratori dell'Università di Chieti per aumentarne il numero, visto che "oggi se ne possono eseguire non pià di 4-500, al massimo 500 al giorno". "Speriamo - ha auspicato Marsilio - di avere un macchinario dagli Stati Uniti per poter effettuare migliaia e migliaia di tamponi" e che "con lo sforzo della Regione e della Croce Rossa, si possa attivare un ospedale da campo, ma ci serve l'autorizzazione del commissario Arcuri".