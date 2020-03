L’associazione Voi&Noinsieme raccoglie fondi per sostenere l’Oncologia dell’ospedale di Chieti

Non si ferma la preziosa attività della Clinica oncologica dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti, punto di riferimento per le cure oncologiche nel territorio della Asl Laciano Vasto Chieti. L'emergenza Coronavirus richiede ancora maggiori sforzi al personale sanitario che, in tutti i presidi, deve far fronte ad una carenza di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale.

Per questo Voi&Noinsieme onlus, associazione di volontariato non a scopo di lucro di medici, pazienti oncologici e loro familiari, nata per fornire sostegno e assistenza sanitaria intraospedaliera ai malati oncologici, ha deciso di promuovere una raccolta fondi per l'acquisto di un respiratore polmonare da utilizzare in reparto e di DPI per medici, infermieri e pazienti.

L'IBAN dell'associazione IT62W0896815500000100109849.

L'associazione su facebook - clicca qui.

All'iniziativa sta dando il suo sostegno anche il ciclista teatino Giulio Ciccone che ha lanciato una raccolta fondi online da destinare alla causa [CLICCA QUI]

"Ogni piccolo gesto diventa gigantesco - scrivono i responsabili dell'associazione -. Insieme ce la faremo!".