Forze dell’ordine schierate davanti l’ospedale: è l’omaggio al personale sanitario

Un omaggio al personale sanitario impegnato da settimane nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Questa mattina, poco dopo le 9, i mezzi e gli uomini delle forze dell'ordine si sono schierati silenziosamente di fronte all'ingresso dell'ospedale di Chieti. C'erano le volanti della Questura, la polizia stradale, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia penitenziaria, i vigili del fuoco, la polizia locale e l'elicottero del reparto volo della polizia di Pescara.

Attimi di silenzio e poi un lungo applauso, condiviso con gli operatori sanitari affacciati alle finestre del SS.Annunziata. È il riconoscimento al lavoro portato avanti da medici, infermieri e sanitari nell'ospedale di Chieti e in tutti quelli della Asl Lanciano Vasto Chieti in questo periodo così complesso e delicato per il Paese. Un segno spontaneo e di grande valore perchè arriva da chi continua ogni giorno a lavorare garantendo sicurezza e occupandosi di numerosi aspetti di questo "tempo sospeso" che stiamo vivendo.

Sanitari e forze dell'ordine, due colonne delle comunità locali che, questa mattina, si sono sentite ancora più vicine, fermandosi per qualche minuto prima di riprendere a lavorare con impegno e passione per fronteggiare l'emergenza.