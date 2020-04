L’ordinanza di Marsilio: supermercati e negozi chiusi nei giorni festivi, aperte solo le farmacie

Supermercati e negozi chiudi nei giorni festivi. Lo stabilisce l'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il documento, firmato anche dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo, e dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione, Germano De Sanctis, è stato emanato oggi dal governatore abruzzese.

"Le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità" elencate nel decreto dell'11 marzo "sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiusi nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività".

Le attività commerciali che vendono beni di prima necessità "possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 20, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita a distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.