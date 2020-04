Nuovo Covid hospital a Pescara, avviata la gara d’appalto: giovedì la consegna del cantiere

Avviato alla vigilia di Pasqua l'iter che poterà alla realizzazione del nuovo ospedale Covid di Pescara. "La notte stessa partita la procedura per l'individuazione dell'operatore economico che lo realizzerà", comunica la Regione Abruzzo.

Le offerte delle imprese interessate al partecipare alla gara d'appalto dovranno pervenire entro mercoledì alle 17.30. "Subito dopo, alle ore 18, inizierà l'apertura delle buste, che andrà ad oltranza, fino alla consegna del cantiere, che avverrà giovedì mattina".

"Ci troviamo - ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio - in un momento difficile, ma è nelle difficoltà che si rinsaldano i rapporti e che si uniscono le esperienze per diventare migliori e crescere insieme. Sono orgoglioso di questa squadra che sta lavorando con tanta velocità e competenza. La realizzazione dell'ospedale a Pescara rappresenta un passaggio importante per garantire le cure necessarie ai cittadini abruzzesi e superare insieme questo momento difficile".