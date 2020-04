Spiagge off-limits: in Abruzzo chiusi fino nuovo ordine lidi balneari e parchi acquatici

La stagione balneare si allontana in Abruzzo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato, alle 19.32 di ieri, l'ordinanza che chiude al pubblico lidi balneari e parchi acquatici fino a nuove disposizioni. Solo il personale addetto alle manutenzioni potrà accedere alle spiagge.

L'ordinanza di Marsilio dichiara off-limits anche "le relative aree di pertinenza; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; gli operatori turistico-balneari ed il personale addetto, al fine di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati ad effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ciò ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati".

Inoltre, "è consentita l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all'incolumità personale e patrimonio arbofreo naturale, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio".

Le norme rimarranno efficaci "fino all'adozione di una prossima ordinanza del presidente della Regione Abruzzo".