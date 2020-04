Ruba scatolette di cibo per i gatti del quartiere, 60enne denunciato per furto aggravato

Scatolette di cibo per gatti rubate per dar da mangiare ai randagi del quartiere. Per questo motivo un 60enne di Chieti Scalo dovrà rispondere della denuncia in stato di libertà di furto aggravato.

L'uomo, ogni giorno, alle 16.30, si presentava in un negozio per l'igiene personale della zona e si aggirava nel reparto dei prodotti per animali. Il direttore del negozio lo osservava da un po' di tempo e aveva notato che, dopo le sue visite, c'erano degli ammanchi tra lo scatolame per i gatti.

È così scattata la denuncia ai carabinieri della locale stazione corredata dalle registrazioni delle immagini di videosorveglianza. I militari hanno così scoperto che si trattava di una loro vecchia conoscenza dedita a piccoli furti nei supermercati. "Così – spiegano le forze dell'ordine – quando si è presentato il giorno seguente, sempre alla stessa ora, ha trovato all’uscita un carabiniere in borghese che lo attendeva: addosso aveva scatolette di cibo per gatti e si è giustificato confessando il suo sconfinato amore per i gatti randagi di tutto il quartiere e professandosi una specie di Robin Hood ailurofilo".