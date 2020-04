La generosità di Voi&Noinsieme: "Non ci fermiamo, non si fa mai abbastanza"

Quattro respiratori, 10 pompe volumetriche, 600 tute, 200 maschere, 150 occhiali, 1.000 mascherine e un ecografo portatile destinato alla Medicina Covid diretta da Francesco Cipollone. A donarli all'ospedale di Chieti è stata l'associazione Voi&Noinsieme onlus, che si occupa di offrire sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari, impegnata in prima linea nell'emergenza Coronavirus con una continua raccolta di fondi per poter poi supportare i presidi sanitari.

"Non ci fermiamo, non si fa mai abbastanza - dice Consiglia Carella, medico dell'Oncologia del SS. Annunziata e animatrice della Onlus - perché questa emergenza ha ampliato a dismisura le necessità delle unità operative coinvolte, costrette ad attrezzarsi in modo diverso rispetto al passato. Servono attrezzature e i dispositivi di protezione non sono mai abbastanza. Grazie anche alla collaborazione di aziende come Ekommerce, azienda di Atessa specializzata in disinfezioni, siamo riusciti a dare un contributo e sicuramente non finisce qui".

Altri due ventilatori saranno consegnati domani e in settimana sarà ordinato un respiratore da terapia intensiva. In tutto la Onlus ha donato beni per oltre 80 mila euro, grazie alla generosità di tanti sostenitori che hanno aderito alla raccolta fondi.