Febbo: "Abbiamo intenzione di riaprire le spiagge il 1° giugno"

"È nostra intenzione riaprire le spiagge il primo giugno ed è in questa direzione che sono andati i nostri interventi". L'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, indica la data in cui la Giunta regionale intende revocare la chiusura delle spiagge, su cui, per effetto dell'ordinanza del presidente, Marco Marsilio, sono consentiti attualmente solo lavori di manutenzione.

Ieri il governatore ha avviato una serie di incontri con i rappresentanti di tutte le categorie produttive al fine di elaborare proposte condivise da presentare al Governo Conte: "Le decisioni - dice Marsilio - le prende il Governo, ma i territori hanno fatto le loro proposte e spero che vengano ascoltate nella sostanza. L'Abruzzo ha chiesto la riapertura dei settori export ed edilizia con un occhio di riguardo alla ricostruzione dei cantieri all'Aquila".