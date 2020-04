In Abruzzo via libera da oggi alla vendita di cibo da asporto

Da oggi in Abruzzo si può tornare a vendere cibo da asporto e pasta fresca. Lo stabilisce l'ordinanza emanata ieri sera dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

Il provvedimento consente, anche nei giorni festivi, "la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta", ma "resta sospesa" per le attività artigiane e quelle di somministrazione alimenti "ogni forma di consumo sul posto".

È consentita anche "l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca con orario dalle 9 alle 14; la vendita è effettuata garantendo gli che ingressi per l'acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta".