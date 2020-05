Università d’Annunzio, il nuovo ordinario di Urologia è il professor Schips

Luigi Schips è il nuovo professore ordinario di Urologia dell'Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Si è conclusa, infatti, la procedura valutativa per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, al termine della quale è stato individuato quale candidato pienamente qualificato, con provvedimento firmato dal rettore, Sergio Caputi.

Schips, direttore dell'unità operativa di Urologia della Asl Lanciano Vasto Chieti, è riconosciuto a livello europeo come uno dei massimi esperti in chirurgia urologica mini-invasiva. Si è dedicato per anni allo sviluppo della tecnica laparoscopica e robotica per il trattamento delle patologie benigne e maligne del rene e del surrene. Ha sviluppato e introdotto nella pratica clinica la chirurgia laparoscopica e robotica single port (con accesso singolo) per il trattamento delle patologie del rene e del surrene.

È inoltre autore di più di 150 pubblicazioni scientifiche su riviste peer-reviewed. Il gruppo di ricerca da lui diretto è presente ogni anno a numerosi congressi nazionali e internazionali, con lavori scientifici originali che gli sono valsi prestigiosi riconoscimenti.