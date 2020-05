Bonus per l’acquisto di bici e monopattini, "Estenderlo anche ai piccoli centri"

Estendere il buono per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) e/o di monopattino anche ai residenti dei piccoli centri che hanno una pista o un percorso ciclabile adeguato. È la richiesta del Pd della provincia di Chieti al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che sta lavorando al riconoscimento di un bonus mobilità per i residenti di città metropolitane e aree urbane con più di 50mila centri allo scopo di evitare l'uso di auto e mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per i servizi di prossimità.

"In Abruzzo – dice Gianni Cordisco, segretario provinciale Pd – insiste la Via Verde Costa dei Trabocchi e cinque Comuni della provincia di Chieti hanno ottenuto dalla Fiab il riconoscimento della Bandiera Gialla perché hanno messo in pratica politiche concrete per la mobilità in bicicletta"

Secondo quanto si apprende, il bonusa ammonterà a 500 euro "per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini".

"Portiamo la medesima proposta alla Regione Abruzzo che ha uno speciale e inimitabile patrimonio di piste ciclabili a uso turistico e anche per la mobilità tra comuni e aree di continuità territoriale anche tra provincie e regioni limitrofe", conclude Cordisco.