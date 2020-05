Riaperture del 18 maggio: prenotazioni obbligatorie nei ristoranti, sì al week end in seconde case

Nelle prossime ore arriveranno le attese ordinanze regionali sulle riaperture di lunedì 18 maggio, nel frattempo l'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo, ne ha anticipato alcuni dettagli alla redazione di Sos Coronavirus: a poter riaprire i battenti saranno le attività di commercio al dettaglio, tutti i laboratori artigiani, ristoranti e agriturismi. Inoltre, sarà possibile trascorrere il solo fine settimana, a partire dal venerdì fino alla domenica, nelle seconde case (con l'ultimo decreto era possibile solo recarcisi per la manutenzione senza potervi trascorrere la notte).

Tra le limitazioni previste, Febbo cita l'obbligo delle prenotazioni per i ristoranti e misure stringenti per i negozi di abbigliamento: il personale dovrà vaporizzare i capi provati e sanificare ogni volta i camerini.

"Nessuno deve aspettarsi in Abruzzo un libera tutti – dice l'assessore – Chiediamo ancora di osservare la distanza di sicurezza e di usare le mascherine e di tenere comportamenti corretti. Solo così potremo gradualmente rimettere in moto l'economia senza rischiare una nuova chiusura, ma era inevitabile che si arrivasse a rimettere in moto l'economia, i segnali negativi hanno convinto anche il Governo che ulteriori giorni di chiusura sono destinati a creare danni incalcolabili al nostro Paese. Le ordinanze saranno notificate al Governo come abbiamo sempre fatto e faranno riferimento ai protocolli sottoscritti tra le organizzazioni datoriali e sindacali e, quindi, assolutamente rispettosi della salute pubblica".