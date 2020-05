Finisce fuori strada sulla Statale 16, morto automobilista di Fossacesia

Un morto in provincia di Chieti in un incidente stradale sulla Statale 16. Il fatto è accaduto, verso le 10, in territorio di Ortona sulla SS 16 "Adriatica" in contrada "San Donato". Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'episodio, secondo una prima versione in fase di accertamento l'auto guidata dalla vittima (B.G., 48enne che viveva a Fossacesia) ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La strada dopo l'incidente è stata chiusa al transito per permettere i soccorsi; il tratto è stato completamente riaperto intorno alle 12.30. Sul luogo dell'incidente hanno operato anche i vigili del fuoco, le squadre anas e la polizia stradale.