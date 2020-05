In Abruzzo accettate 9.500 richieste di finanziamento per le imprese

In Abruzzo, fino a questa mattina, sono state accettate 9.519 richieste delle imprese per ottenere i finanziamenti dei decreti Cura Italia e Liquidità. I fondi erogati per finanziare le imprese abruzzesi sono pari a 337 milioni 167 mila 422 euro, per un importo medio di 35.821 euro a impresa (in Italia la media è di 44.450 euro). Le richieste inviate per ottenere gli aiuti finanziari sono state 3.163 nella provincia di Chieti, 2.328 a L'Aquila, 2.027 Pescara e infine Teramo, la provincia con il numero di pratiche più basso: 2.001.

Le pratiche accettate riguardanti le richieste di finanziamento fino a 25.000 euro sono state il 95%, circa 9.000.

"Avevamo criticato la lentezza del sistema bancario nel rispondere alle esigenze di un sistema produttivo colpito al cuore dall'emergenza Covid-19, ma siamo pronti a riconoscere che c'è stato un cambio di passo che pure avevamo sollecitato" ha dichiarato il presidente regionale di Cna Abruzzo, Savino Saraceni.

(Fonte: ANSA)