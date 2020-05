Abruzzo Smart Academy: alla scoperta degli ITS abruzzesi con i cinque presidenti

Cosa sono gli ITS? Come si sviluppa la loro offerta formativa e quali prospettive offrono ai giovani?

È iniziato ieri, con la prima puntata di Abruzzo Smart Academy, un viaggio per conoscere in maniera approfondita i cinque Istituti Tecnici Superiori presenti in Abruzzo.

Dopo l'intervento di saluto dell'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti, abbiamo avviato un confronto con i cinque presidenti delle fondazioni ITS: Giovanni Di Giosia (ITS Agroalimentare Teramo), Carlo Imperatore (ITS Efficienza energetica L'Aquila), Giovanni Di Michele (ITS Moda Pescara), Gilberto Candeloro (ITS Meccatronica Lanciano) e Alfonso Di Fonzo (ITS Mobilità sostenibile nella logistica e trasporti - Ortona).

Da giovedì, con cadenza bisettimanale, dedicheremo un approfondimento ad ogni ITS. Giovedì 28 maggio, con inizio della diretta alle 17.30 sulla pagina facebook di Zonalocale, parleremo dell'ITS Agroalimentare di Teramo.

Nel video la registrazione della puntata con i cinque presidenti degli ITS.