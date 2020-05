Alla scoperta dell’ITS Agroalimentare di Teramo: offerta formativa e opportunità per i giovani

Seconda puntata di Abruzzo Smart Academy, l'approfondimento che Zonalocale dedica agli ITS abruzzesi. Dopo il primo incontro, con i cinque presidenti che hanno illustrato le peculiarità di questo percorso formativo post-diploma, sono i singoli ITS a raccontare come si sviluppa il loro percorso.

Abbiamo iniziato dall'ITS Agroalimentare di Teramo con la responsabile di direzione, Miriam Tullii, il docente Paolo Gatti e una ex studentessa, Marzia Blasiotti. Nel nostro incontro, in diretta streaming, sono stati approfonditi tutti i temi che riguardano l'offerta formativa e le opportunità lavorative per i giovani che scelgono di affrontare questo percorso di studi.

