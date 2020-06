Coronavirus, in Abruzzo un nuovo caso e 3 decessi nelle ultime 24 ore. A Vasto 6 guariti

Un caso positivo al Covid-19 su 1283 tamponi nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono i dati tratti dal bollettino della Protezione civile nazionale.

Tre le persone decedute, per un totale di 418, 15 i guariti (in tutto 2187), gli attualmente positivi 653, ossia 17 in meno di ieri. Il numero complessivo dei casi sale a 3258.

A Vasto il Comune rende noto che 6 persone sono guarite dal coronavirus (40 guariti dall'inizio della pandemia). Ultimate tutte le quarantene da contatto con positivo, ne restano 8 riguardanti altrettante persone rientrate dall'estero (+1). I casi totali a Vasto sono 71 dall'inizio dell'emergenza.