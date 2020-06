ITS Moda di Pescara: alla scoperta di offerta formativa e opportunità per i giovani

Quinta puntata di Abruzzo Smart Academy, l'approfondimento di Zonalocale per conoscere l'offerta formativa e le opportunità per i giovani orfferte dagli ITS abruzzesi.

Nel nostro incontro abbiamo approfondito l'offerta formativa e le opportunità lavorative per i diplomati dell'ITS Moda di Pescara con il presidente Giovanni Di Michele, con la dirigente scolastica dell'istituto Manthonè, Antonella Sanvitale, con i docenti dell'ITS Chiara Di Bartolomeo e Quirino Piccirilli, con il titolare della Etomilu, Mirco Marini e con Alessia Donnini, ex studentessa dell'ITS e oggi dipendente della Etomilu.

