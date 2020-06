ITS Mobilità Sostenibile di Ortona: alla scoperta di offerta formativa e opportunità per i giovani

Sesta puntata di Abruzzo Smart Academy, l'approfondimento di Zonalocale per conoscere l'offerta formativa e le opportunità per i giovani orfferte dagli ITS abruzzesi.

Nel nostro incontro abbiamo approfondito l'offerta formativa e le opportunità per i giovani diplomati dell'ITS Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone di Ortona. È il più giovane dei cinque ITS dell'Abruzzo ma sta già ottenendo risultati lusinghieri sia in termini di riconoscimenti per progetti sviluppati che in termini di occupazione.

Ne abbiamo parlato con Emanuela Di Luca, direttore ITS Mo.ST, Fiorindo Di Lorenzo, imprenditore e docente dell'ITS, Lucian Ferrone, vice presidente fondazione ITS e Ceo L.Transport, Alessandro Cernigliaro, direttore Supply Chain Leroy Merlin, Mattelo Paroli, segretario generale Autorità di sistema portuale Centro Adriatico.

Abruzzo Smart Academy - 1ª puntata - I presidenti degli ITS abruzzesi >>> GUARDA

Abruzzo Smart Academy - 2ª puntata - ITS Agroalimentare Teramo >>> GUARDA

Abruzzo Smart Academy - 3ª puntata - ITS Efficienza Energetica L'Aquila >>> GUARDA

Abruzzo Smart Academy - 4ª puntata - ITS Sistema Meccanica Lanciano >>> GUARDA

Abruzzo Smart Academy - 5ª puntata - ITS Moda Pescara >>> GUARDA