Abruzzo, un nuovo caso di Covid-19. Nessuna vittima da 2 giorni, 4 guariti

Un solo nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Abruzzo. La Regione Abruzzo ha diramato alcuni dati parziali, il consueto bollettino verrà diffuso lunedì. I casi totali, dall'inizio della pandemia, sono 3281.

La notizia positiva è che, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano decessi legati al Covid-19.

Quattro guariti in più (in totale 2418). Attualmente risultano positive 404 persone in tutta la regione.

