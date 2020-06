L’ITS Moda di Pescara selezionato per l’ITS Day del Miur

La Fondazione ITS Moda di Pescara è stata selezionata dal ministero dell'Istruzione per rappresentare i progetti ITS 4.0 all'ITS DAY organizzato dal Miur il 3 luglio prossimo.

"Una grande opportunità per presentare l'idea progettuale che anche quest'anno i nostri ragazzi, coadiuvati dai docenti, hanno ideato – dichiara il presidente Giovanni Di Michele - nonché un grande riconoscimento per il nostro ITS da sempre impegnato nel declinare la moda nell'era del 4.0, instaurando preziose e fruttuose collaborazioni con le aziende del settore". Grande l'entusiasmo anche del direttore dell'ITS Moda, la professoressa Antonella Sanvitale, dirigente scolastica dell'istituto "Aterno-Manthonè", scuola di riferimento della Fondazione.

Il progetto ITS 4.0 propone un nuovo programma formativo-professionale che avvicina scuole e imprese sui temi del 4.0. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra scuola e impresa e di fare dei bienni post diploma una palestra di innovazione che consenta agli studenti degli ITS e agli imprenditori di scoprire fianco a fianco le potenzialità delle tecnologie 4.0.



Anche quest'anno, nonostante le difficoltà inflitte dal Covid-19, la scuola post-diploma pescarese ha sviluppato dei laboratori di formazione e innovazione, seppur a distanza, mirati a far collaborare studenti, docenti e personale delle imprese abruzzesi.



Nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione delle aziende del fashion presenti sul territorio, riprenderanno le attività di stage in presenza per gli allievi della scuola di moda.



L'anno scorso la Fondazione è stata l'unica protagonista abruzzese nel Maker Faire di Roma, la più grande fiera internazionale nell’ambito delle nuove tecnologie e dell’innovazione, presentando la 'Giacca 4.0' completamente customizzabile, progettata con le più moderne tecnologie 2D e 3D, realizzata in collaborazione con l’azienda Dyloan Studio/Bond Factory e l’azienda Prisma tech e con il software Clo3D, attirando attenzioni e curiosità di molte aziende anche estere.

La Fondazione ITS pescarese si appresta ad avviare i nuovi corsi post-diploma biennali gratuiti per i quali ha già avviato la possibilità di preiscrizione sul proprio sito www.itsmodape.com