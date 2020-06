Processioni rimangono vietate. Monsignor Forte: "Onorare il Signore evitando assembramenti"

Rimangono vietate le processioni nell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

Lo ha deciso l'arcivescovo, Bruno Forte: "In questo tempo - spiega il presule - ancora segnato dagli strascichi della pandemia, con il virus del CoViD 19 che ancora circola, è assolutamente necessario agire con prudenza per evitare contagi e rischiare di far danno involontario ad altri.

Resta pertanto fermo il mio divieto di fare processioni e di provocare assembramenti. Anche le feste popolari vanno rimandate al dopo pandemia o direttamente all’anno prossimo, confidando nell’aiuto del Signore. Chiedo a sacerdoti e fedeli di attenersi scrupolosamente a queste mie disposizioni in spirito di obbedienza e di carità verso sé stessi e verso gli altri. Si onorano di più il Signore, la Vergine e i Santi - ammonisce monsignor Forte - obbedendo lietamente che non con atti che possano suscitare assembramenti rischiosi".