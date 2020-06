Coronavirus: in Abruzzo zero contagi e niente decessi. I positivi sono 337

In Abruzzo si conferma confortante il quadro della situazione Coronavirus. Rispetto a ieri non sono stati registrati nuovi contagi (non è stato reso noto il numero di tamponi analizzati nei laboratori accreditati) e non ci sono decessi.

Il numero dei ricoverati in ospedale passa da 32 a 33. Di questi, due (invariato rispetto a ieri) sono in terapia intensiva. Sono 304 le persone positive in isolamento domiciliare.

Il numero totale dei positivi in Abruzzo è di 337, 21 in meno rispetto a ieri. Sono 2487 i guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 103771 tamponi (+1165 da ieri).