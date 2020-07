Nelle ultime 24 ore 7 casi di coronavirus in più e nessun decesso in Abruzzo

Nel bollettino di oggi, in forma ridotta, della Regione Abruzzo sull'andamento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si registrano altri 7 casi nelle ultime 24 ore. Dopo un mese di relativa calma con incrementi quotidiani di una o due unità intervellati a giornate senza variazioni, in due giorni si sono registrati 13 casi.

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (2), Chieti (2) e Pescara (3). Dall'inizio dell'emergenza, quindi, i positivi totali in Abruzzo sono stati 3305. Quelli attivi ad oggi 159 con 28 ricoverati (nessuno in terapia intensiva).

Nelle ultime 24 ore, infine, non si è registrato nessun decesso.